شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اجتماع لجنة البيئة بمجلس النواب.. النسبة الأكبر من المخصصات للمخلفات البلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد اجتماعا لمناقشة موازنة العام المالي 2019/ 2020، وجاء الرد الرسمى بأن إجمالى الاعتمادات المالية لوزارة البيئة للعام المالى 2019 / 2020 بلغت 500 مليون جنيه، وأن إجمالى المعتمد لتطوير وتجهيز ديوان عام الوزارة بلغ مليون و250 ألف جنيه، وبلغ إجمالى المخصص لتحسين المياه 12 مليون جنيه.

ووفقا لرد البيئة، فإن الاعتماد الأكبر من مخصصات البيئة تم رصدها لبرامج المخلفات البلدية، حيث تم رصد 380 مليون جنيه، كما تم اعتماد 15 مليون جنيه لبرنامج معالجة المخلفات الصناعية الخطرة، كما أنه تم تخصيص 35 مليون جنيه لبرنامج تحسين نوعية الهواء، مضيفة أن برنامج حماية الطبيعة وإدارة المحميات الطبيعية تم تخصيص مبلغ 15 مليون جنيه بموازنة الوزارة للعام المالي 2019/ 2020.