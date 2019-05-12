شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بالتصدى لفوضى "التوك توك والميكروباص" فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العديد من النواب أهمية مشروع قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة والذى يناقشه المجلس اليوم، خاصة أنه ينظم النقل النهرى، مطالبين بالقضاء على فوضى النقل العام الجماعى فى الشوارع والتصدى لفوضى "التوكتوك والميكروباص".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة.

وقال النائب أشرف جمال، إنه يوافق على مشروع قانون الملاحة الداخلية لأنه قانون مهم وضرورى، مؤكدا أن على ضرورة مراعاة النقل الآمن عبر نهر النيل وحماية النيل من المواد الخطرة.

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فيما قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: "مرفق النقل لنهرى من المرافق الهامة جدا، وتطوير منظومة نقل البضائع يخفف الكثير من الأعباء على الطرق والسكة الحديد، ويضمن السلامة فى الملاحة البحرية بكل أنواعها، ولابد من إنشاء قواعد بيانات لمنظومة لنقل النهرى، وسيطرة الدولة على أهم مرفق للنقل وهو النقل النهرى، ونوافق على مشروع القانون".

بدوره، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان: "هذا القانون من أهم القوانين التى نحتاجها، فوسائل المواصلات فى مصر تحكمها الكثير من العشوائيات، وهذا القانون يحمى النظام العام، والتراخيص وخط السير شىء بديهى، ولايصح فى الوقت الذى يشهد فيه كل العالم بتحسن الأوضاع فى مصر وتقدم اقتصادها وتعافيه، أن تستمر ظاهرة النقل العشوائى بين الميكروباص والتوك توك..لازم يكون لها حل، وسهل جدا نوفر وسائل مواصلات مريحة، ويجب ألا نعطى فرصة لوسائل الإعلام المغرضة تنقل صورة خاطئة عن مصر".

من جانبها، طالبت النائبة شادية ثابت، بتنظيم النقل العام ليعود كما كان سابقا ويتم القضاء على العشوائية والفوضى، وشددت على ضرورة التصدى لفوضى التوك توك فى الشارع، قائلة: "التكاتك لازم تمشى بتراخيص لإنها عشوائية وبتعمل زحمة، ونتفهم أنها أكل عيش لناس كتيرة، لكن أيضا تتسبب فى تسرب الأطفال من التعليم، ويجب منع الأفعال المشينة التى تحدث أحيانا من التكاتك".