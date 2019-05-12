رئيس البرلمان يدعو لإنهاء فوضى النقل بالشوارع والقضاء على "امبراطورية المكروباصات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضرورة القضاء على ظاهرة الفوضى فى النقل العام، ليكون لدينا نقل عام حضارى ومنتظم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة.
وقال رئيس مجلس النواب، إن وجود نقل عام منتظم وحضارى أمنية غالية، مستطردا: "فوضى النقل فى الشوارع أمر غير مقبول على الإطلاق، يجب أن يكون النقل الجماعى على مستوى لائق وجيد، ولكن إمبرطورية الميكروباص أتمنى القضاء عليها لأنها تشوه المظهر الحضارى".
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