شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان غانا يشيد خلال لقاءه "عبد العال" بالدور المصرى الرائد فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد بمكتبه، أرون مايك رئيس برلمان غانا والوفد المرافق له.

ورحب الدكتور على عبدالعال في مستهل اللقاء، برئيس برلمان غانا، مشيراً إلى العلاقات القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين، مستحضراً العلاقات الوثيقة التى جمعت الزعيمين الراحلين جمال عبدالناصر والزعيم الغاني نكروما.

وأكد عبد العال، على محورية دولة غانا في إقليم غرب إفريقيا في ضوء تجربتها السياسية الرائدة، مشيراً إلى تقدير مصر للتجربة الاقتصادية لدولة غانا، لاسيما في ضوء توجه دولة غانا لجذب استثمارات القطاع الخاص مبدياً رغبة الدولة المصرية في الشراكة الاقتصادية مع دولة غانا بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

Advertisements

ولفت عبدالعال إلي أنه يعول على برلمانى البلدين فى دفع وتعزيز العلاقات المصرية الغانية إلى آفاق أرحب، معلناً تدشين جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وغانا للبناء على العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأشار عبد العال إلى خطة مصر الطموح خلال رئاستها للإتحاد الإفريقي خاصة على مستوى بناء السلم والأمن الإفريقي، وكذا التجربة المصرية الرائدة في تمكين الشباب الإفريقي من خلال إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي واستضافتها لملتقى الشباب العربي الإفريقي في مارس الماضي بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، وجه أرون مايك رئيس برلمان غانا جزيل الشكر والتقدير للدكتور على عبدالعال على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التى لقيها والوفد المرافق منذ قدومهم إلى مصر، واصفاً البرلمان المصري بأنه من أعرق برلمانات العالم.

واشاد رئيس برلمان غانا بالدور المصري الرائد في قارة إفريقيا خاصة على مستوى دعم حركات التحرر الوطنى الإفريقية من الاستعمار، مؤكداً على ضرورة دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات بما فيها تحقيق التكامل الاقتصادى.