شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات الجامعية تعالج 17 مليون مريض وتُجرى 250 ألف عملية سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، شدد ممثل الحكومة على أهمية الدور الذى تلعبه المستشفيات الجامعية، وأن المستشفيات الجامعية تُعالج 17 مليون مريض وتُجرى 250 ألف عملية والقضاء على قوائم الانتظار سنويا.

وكان المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءل عن مدى كفاية ما تم تخصيصه للمستشفيات الجامعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، حيث بلغت المُخصصات نحو 13.5 مليار جنيه.

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وفى سياق متصل أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه منذ 3 سنوات وتعنمل اللجنة جاهدة على دعم موازنة المستشفيات الجامعية فى كل سنة مالية، مؤكدا على أهمية المستشفيات الجامعية فى تقديم الخدمة الطبية لملايين المواطنين.