شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: هيئة مكتب المجلس تحفظ طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء بعد التصالح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن هيئة مكتب المجلس أنتهت إلى حفظ طلب رفع الحصانة عن أحد النواب بعد أن قام العضو بالتصالح مع مقدم طلب رفع الحصانة.
وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن مكتب المجلس قرر حفظ الطلب وعرض الأمر على المجلس وإخطار طرفى الموضوع بقرار مكتب المجلس، ووقال عبد العال إن هذا العضو ليس مرتضى منصور.
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