شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق إنسان البرلمان توصى بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ مبنى القومى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة حقوق الإنسان فى المجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد فى اجتماعها اليوم الأحد، بتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لمتابعة تنفيذ مبنى المجلس القومى لحقوق الإنسان الكائن بالتجمع الخامس.

وأوصت اللجنة، فى إجتماعها اليوم بالقيام بزيارة لمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد بالتجمع لمتابعة تنفيذ إنشائه والوقوف على آخر التطورات بمرافقة أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

من جانبه، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان دعم اللجنة للمجلس القومى لحقوق الإنسان لاسيما لدوره الحيوى، مضيفاً: "نرى كم الإصلاحات الاقتصادية التى تشهدها البلاد، وهى مرتبطة بالأساس بالحقوق الأقتصادية والاجتماعية، فلا يجب اختصار حقوق الإنسان فى الحقوق السياسية والمدنية فقط".

وقال عابد، إن دعم المجلس القومى لحقوق الإنسان يصب فى صالح مصر خارجياً وحتى أيضا الجانب الاقتصادى، لاسيما لتواجدها الدائم مع المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان.

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وفى هذا الصدد، لفت عابد إلى أهمية الانتهاء من المبنى الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن يفتتح في حفل ينظم علي أعلي مستوي، في حضور سفراء الدول الاروربية والاجنبية، وكافة المسئولين بالمنظمات الحقوقية الدولية، قائلاً: مش معقول نبقي في 2019 والمجلس القومي قاعد في شقتين.

وأشار عابد إلى أن المجلس القومى هو بمثابة صورة وصوت لمصر بالخارج، ويعبر عن الشعب المصرى أمام العالم، مشيراً إلي أن المجلس هو رمز للدولة المصرية والتأخر فى تنفيذ االمبنى خطأ كبير، حيث إن العالم كله يهاجمنا من خلال حقوق الإنسان وهى مدخل للكارهين لمهاجمه مصر.

بدوره قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أهمية المجلس تكمن لاسيما وأنه يترأس حالياً الشبكة العربية لحقوق الإنسان، و نائب رئيس الشبكه الأفريقية للمؤسسات الوطنيه لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي كونه سيتولي رئاسة لجنة المؤسسات الوطنية في افريقيا، الأمر الذي يستوجب منه الدعوة إلي مؤتمرات وتنظيم الفعاليات، ويأتي ذلك لاسيما مع ترأس مصر الاتحاد الافريقي.

وأضاف أبو سعدة، أن المجلس وضع خطة للتوسع في فروعه بإضافة 7 فروع جدد، للوصول إلى المواطنين في كافة انحاء الجمهورية كآلية وطنية لحالات انتهاك حقوق الإنسان، فجميع الدول لديها انتهاكات، مشيراً إلي أن المقر الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان أيضا ذو أهمية كبرى لاسيما وأنه واجهة المجتمع المصرى أمام المؤسسات الدولة.