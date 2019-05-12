شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس برلمان غانا ووفد مرافق له يحضرون جلسة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بحضور رئيس برلمان غانا والوفد المرافق له، بالجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسته. وقال الدكتور على عبد العال فى حديث وجهه إليهم : " باسمى وباسم أعضاء مجلس النواب، أرحب بكم فى مجلس النواب، مصر حريصة على دعم أواصر الثقة معكم، أتمنى لكم طيب الإقامة".

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