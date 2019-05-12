شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يُحيل مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية للجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختلفة، منها مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، المقدم من عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى لجنة مشتركة من التضامن والخطة، والذى وجه به الرئيس السيسى فى يوم المرأة المصرية.

وأحالت الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر، بتعديل أحكام الضمان الاجتماعى، إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعى والقوى العاملة، وكذلك مشروع قانون من النائب وحيد قرقر، بتعديل أحكام إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، إلى لجنة مشتركة من الشئون الصحية والخطة والموازنة.

وأحالت الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضى فى مسائل الأوضاع الشخصية، إلى لجنة الشئون التشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد، بتعديل أحكام الأسلحة والذخائر، إلى لجنة مشتركة من التشريعية والدفاع والأمن القومى.

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وأحالت الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون آخر مقدم منه أيضاً بتعديل أحكام الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، إلى لجنة القوى العاملة، ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى، بتعديل أحكام قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والتشريعية.

كما أحالت الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادى، بشأن ضم العاملين بالتشجير إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب هانى محمد، بشأن نقابة المهن التعليمية، إلى لجنة مشتركة من التشريعية والقوى العاملة والتعليم.