شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" توصى بزيادة مخصصات هيئة الطرق والكبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مناقشات حادة خلال اجتماعها المنعقد اليوم، لمناقشة موازنة هيئة الطرق والكبارى، والتى أوصت فى نهاية الاجتماع بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها، المُقدرة بنحو 6 مليارات جنيه، مطالبين بالعمل على تطوير الطرق الداخلية فى المحافظات.

فيما وصف النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات الطرق الداخلية بـ"المصيبة كبرى"، مؤكدًا على عدم وجود مبرر لترك الطرق دون صيانة، مضيفًا، : "الطرق المحسوبة على هيئة الطرق والكبارى تكاد تكون تآكلت، وما تم تخصيصه من وزارة التخطيط لا يحقق الأمل المنشود أو الرجاء المطلوب"، مطالبًا بإعادة النظر فى المبالغ المخصصة للهيئة العامة للطرق والكباري.