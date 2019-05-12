شكرا لقرائتكم خبر عن 47.1 مليار جنيه مُخصصات التعليم العالى بالموازنة الجديدة بزيادة 22.2% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت مُخصصات التعليم العالى والبحث العلمى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 نحو 47.1 مليار جنيه، مقارنة بـ38.5 مليار جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، بنسبة زيادة تقترب من 22.2%.
وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المُنعقد الآن بمجلس النواب، أكثر من 70% من موازنة التعليم العالى تذهب إلى الجامعات، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه لجامعة القاهرة، و4.4 مليار لجامعة الإسكندرية، و4 مليارات لجامعة عين شمس، و3.4 مليار جنيه لصالح جامعة أسيوط.
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