شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يفوض هيئة المكتب فى تحديد مناقشة 8 طلبات مناقشة عامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، تفويض هيئة مكتب المجلس، فى تحديد موعد مناقشة 8 طلبات مناقشة عامة.
وتشمل طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، إعفاء المساجد والكنائس من فواتير المياه والكهرباء لارتفاع أسعارها، النهوض بمستوى الخدمات العامة بالقرى والمحافظات، مواجهة نقص المياه والسيطرة على الفاقد منها، الرقابة على الأسعار، تكليف خريجى كليات الصيدلة.
وتضم الطلبات أيضا، توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة مسطرد بشبرا الخيم. تحسين الأوضاع المالية للأطباء البشر يين وتوفير المستلزمات اللازمة لأداء عملهم، إمكانية تعديل شروط وأحكام برنامج تكافل وكرامة.
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