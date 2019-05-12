شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة:إنشاء محطات للفحم النظيف لتنويع مصادر الطاقة فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، أكدت الحكومة أنها تعمل على إنشاء محطات للفحم النظيف من منطلق تنوع مصادر الطاقة فى البلاد.

تعد مصر مركزا محوريا في شبكة الربط الكهربائي بين دول أوروبا وإفريقيا وآسيا، وتواجه منافسة كبيرة مع المغرب في هذا المجال نظرا لقربها من سواحل أوروبا.

و مصر تستطيع في الوقت الحالي إنتاج 90 ألف ميجاوات طاقة كهربائية نظيفة من مصادر طاقة متجددة مثل محطات الرياح والمياه والطاقة الشمسية، وهناك خطة لتطوير شبكات الكهرباء لمواكبة المشروعات القومية الكبرى مثل المناطق الصناعية بمحور قناة السويس وغيرها، مضيفا أن هناك استعدادات لتجهيز محطات لشحن السيارات بالكهرباء، والكثير من دول العالم اتخذت خطوات كبيرة في هذا المجال مثل الهند التي تستهدف تحويل كافة السيارات الحكومية إلى شحن الكهرباء في 2030 بدلا من الوقود السائل أو الغاز لتقليل التكلفة.

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