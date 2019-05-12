مسؤول إيراني: لا أحد في إيران سيتصل هاتفيا بترامب مهما حاول

توجه رئيس لجنة ​الأمن​ القومي و​السياسة​ الخارجية في ​مجلس الشورى​ ال​إيران​ي ​حشمت الله فلاحت بيشة​ اللرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مؤكداً أن "أحدا لن يتصل به من ​طهران​ مهما حاول تمرير رقم هاتفه أو فرض عقوباته".

وأعرب فلاحت بيشة عن "اعتقاده بأن أميركا لن تدخل في حرب مع إيران تدرك بأنها ستخرج منها خاسرة".

وأكد أن "لا أحد في إيران سيتصل هاتفيا بترامب مهما حاول".