كابول: ايضاحات عراقجي حول تصريحاته بشان المهاجرين الافغان مقنعة

اعتبر وزير شؤون المهاجرين الافغاني حسين عالمي بلخي "ايضاحات مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي حول تصريحاته بشان المهاجرين الافغان بانها مقنعة وانه لا يوجد ما يدعو للقلق من جانب كابول".
واشار عالمي بلخي الى "العلاقات العريقة بين البلدين"، واصفًا "الاواصر بين الشعبين بانها راسخة ومتنامية في جميع المجالات".
يذكر ان مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية قدم ايضاحات حول تصريحاته الاخيرة بشان المهاجرين الافغان المتواجدين في ايران وقال ان سوء فهم قد حصل تجاه تصريحاته وكان قصده هو انه على اوروبا مساعدة ايران في اعباء استضافة المهاجرين وان ايران ليست بصدد اخراجهم من اراضيها.
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