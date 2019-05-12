كابول: ايضاحات عراقجي حول تصريحاته بشان المهاجرين الافغان مقنعة

اعتبر وزير شؤون ​المهاجرين​ الافغاني حسين عالمي بلخي "ايضاحات مساعد الخارجية ال​ايران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​ حول تصريحاته بشان المهاجرين الافغان بانها مقنعة وانه لا يوجد ما يدعو للقلق من جانب ​كابول​".

واشار عالمي بلخي الى "العلاقات العريقة بين البلدين"، واصفًا "الاواصر بين الشعبين بانها راسخة ومتنامية في جميع المجالات".

يذكر ان مساعد ​الخارجية الايرانية​ للشؤون السياسية قدم ايضاحات حول تصريحاته الاخيرة بشان المهاجرين الافغان المتواجدين في ايران وقال ان سوء فهم قد حصل تجاه تصريحاته وكان قصده هو انه على ​اوروبا​ مساعدة ايران في اعباء استضافة المهاجرين وان ايران ليست بصدد اخراجهم من اراضيها.