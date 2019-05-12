فتح باب الترشح لمنصب رئيس الإقليم في كردستان العراق

أعلنت هيئة رئاسة برلمان ​كردستان​ العراق عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس ​إقليم كردستان​. وصادق برلمان كردستان الأسبوع الماضي، على تفعيل قانون رئاسة إقليم كردستان بتصويت 89 نائبًا. وبحسب قانون رئاسة الإقليم فإنه يجب أن تتوفر عدة شروط لمن يرشح نفسه للمنصب أهمها أن لا يقل عمره عن 40 عامًا، وأن يكون من مواطني وساكني إقليم كردستان، متمتعًا بجميع حقوقه السياسية والمدنية.

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