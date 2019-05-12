قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا أقدمت أميركا على خطوة ضدنا فسنضربها بالرأس

شدّد قائد ​الحرس الثوري الإيراني​ اللواء ​حسين سلامي​، على أنّه "إذا أقدمت ​الولايات المتحدة الأميركية​ على خطوة، فسنوجّه لها ضربة في الرأس".

ولفت خلال جلسة سرية حضرها في ​البرلمان الإيراني​، إلى أنّ "الوجود العسكري الأميركي في الخليج كان دومًا تهديدًا خطيرًا، والآن أصبح فرصة".

وقد عقد البرلمان الإيراني جلسة سرية بحضورسلامي لبحث التعزيزات العسكرية الأميركية الأخيرة في المنطقة. وناقش الإجتماع الوضع الحالي للأزمة مع الولايات المتحدة والتعبئة الأميركية في المنطقة.