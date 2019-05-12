نتانياهو: إختيار منطقة محددة في الجولان لإقامة مستوطنة ترامب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "اختيار منطقة محدّدة لإقامة مستوطنة في هضبة الجولان السوري المحتل، لتحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقبل ذلك، لفت نتانياهو إلى "نيتّه بناء مدينة أو بلدة تحمل اسم ترامب في الجولان"، مركّزًا على أنّ "من الضروري أن نعرب عن تقديرنا للرئيس الأميركي من خلال تسمية مدينة باسم "دونالد ترامب"، ستقام في الجولان، وسأقدم الخطة إلى الحكومة قريبًا".
وكان ترامب قد اعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية، الّتي احتلتها إسرائيل عام 1967. وقبل ذلك، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده في تل أبيب إلى القدس.
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