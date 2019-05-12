ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "دفعة جديدة من المهجرين المحتجزين من قبل ​القوات الأميركية​ ومرتزقتها من ​الإرهاب​يين في مخيم ​الركبان​ بمنطقة التنف، وصلت إلى ممر جليغم في الباديةن تمهيدًا لنقلهم إلى قراهم المحرّرة من الإرهاب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول دفعة جديدة من العائلات السورية النازحة إلى ممر جليغم قادمة من مخيم الركبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.