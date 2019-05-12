غوايدو يسعى للتعاون مع البنتاغون لحل الأزمة في فنزويلا

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أنه طلب من "مبعوثه للولايات المتحدة الاجتماع بمسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية للتعاون من أجل حل للأزمة السياسية في البلاد"، موضحًا أن حصل على "وعد من الصين بأنها ستنضم إلى جهود دبلوماسية لدول من أوروبا وأميركا اللاتينية تعرف باسم مجموعة الاتصال الدولي بشأن فنزويلا للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة".
وفي كانون الثاني، استند خوان غوايدو إلى بند في الدستور لإعلان نفسه رئيسًا موقتًا للبلاد قائلًا إن "عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية".
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