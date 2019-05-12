غوايدو يسعى للتعاون مع البنتاغون لحل الأزمة في فنزويلا

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ أنه طلب من "مبعوثه للولايات المتحدة الاجتماع بمسؤولين في ​وزارة الدفاع الأميركية​ للتعاون من أجل حل للأزمة السياسية في البلاد"، موضحًا أن حصل على "وعد من ​الصين​ بأنها ستنضم إلى جهود دبلوماسية لدول من ​أوروبا​ و​أميركا اللاتينية​ تعرف باسم مجموعة الاتصال الدولي بشأن ​فنزويلا​ للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة".

وفي كانون الثاني، استند خوان غوايدو إلى بند في ​الدستور​ لإعلان نفسه رئيسًا موقتًا للبلاد قائلًا إن "عملية إعادة انتخاب الرئيس ​نيكولاس مادورو​ غير شرعية".