"سانا": إرتفاع عدد قتلى الهجوم على السقليبية بسوريا إلى 4 إطفال وامرأة

أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، بـ"ارتفاع عدد القتلى نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية ب​الصواريخ​ على ​مدينة السقيلبية​ إلى 4 إطفال وامرأة".

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