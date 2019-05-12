ألقت السلطات السريلانكية، القبض على داعية درس العلوم الدينية في السعودية، بتهمة وجود صلات بينه وبين زهران هاشم، المشتبه بتدبيره وتخطيطه لتفجيرات عيد الفصح.
وذكرت وكالة "رويترز"، أنّ "اسم المعتقل محمد علي يار (60 سنة)، وهو مؤسس مركز الإرشاد الإسلامي، الّذي يضمّ مسجدًا ومدرسة دينية ومكتبة في بلدة كاتانكودي، الّتي نشأ فيها زهران، ويمثّل المسلمون أغلبية فيها، وتقع على الساحل الشرقي لسريلانكا".
وكان قد أعلن قائد الجيش السريلانكي ماهيش سيناناياكي، في وقت سابق، أنّه "تمّ احتواء خطر شنّ مزيد من هجمات المتشددين، وأنّ الأجهزة الأمنية تمكّنت من تفكيك أغلب الشبكة المرتبطة بتنفيذ تفجيرات يوم عيد القيامة".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على داعية سريلانكي بتهمة وجود صلات بينه وبين المخطط لتفجيرات عيد الفصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.