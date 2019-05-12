القبض على داعية سريلانكي بتهمة وجود صلات بينه وبين المخطط لتفجيرات عيد الفصح

ألقت السلطات السريلانكية، القبض على داعية درس العلوم الدينية في ​السعودية​، بتهمة وجود صلات بينه وبين زهران هاشم، المشتبه بتدبيره وتخطيطه لتفجيرات ​عيد الفصح​.

وذكرت وكالة "رويترز"، أنّ "اسم المعتقل محمد علي يار (60 سنة)، وهو مؤسس مركز الإرشاد الإسلامي، الّذي يضمّ مسجدًا ومدرسة دينية ومكتبة في بلدة كاتانكودي، الّتي نشأ فيها زهران، ويمثّل المسلمون أغلبية فيها، وتقع على الساحل الشرقي ل​سريلانكا​".

وكان قد أعلن قائد ​الجيش​ السريلانكي ماهيش سيناناياكي، في وقت سابق، أنّه "تمّ احتواء خطر شنّ مزيد من هجمات المتشددين، وأنّ ​الأجهزة الأمنية​ تمكّنت من تفكيك أغلب الشبكة المرتبطة بتنفيذ تفجيرات يوم عيد القيامة".