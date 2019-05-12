الحريري: تحية من القلب للممرضين والممرضات بلبنان ولكل من يبلسم الجراح

لفت رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "12 أيار هو اليوم العالمي للممرض. تحيّة من القلب للممرّضين والممرضات في ​لبنان​ ولكلّ من يبلسم الجراح ويساهم في تخفيف آلام الناس".

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