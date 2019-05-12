النشرة: الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "خرق ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ حرمة الأجواء اللبنانية جنوبا من فوق ​مزارع شبعا​ وينفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو منخفض فوق مناطق ​مرجعيون​ ​العرقوب​ حاصبيا، وصولا حتى سماء ​راشيا الوادي​ و​البقاع الغربي​".

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