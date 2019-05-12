البابا: الله وضع في قلوبنا أن نحبّه ونحب إخوتنا والعالم بأسره

أشار ​البابا فرنسيس​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الله قد وضع في الخليقة وفي قلوبنا هذا المشروع: أن نحبّه ونحب إخوتنا و​العالم​ بأسره وأن نجد في هذه ​المحبة​ السعادة الحقيقية".

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