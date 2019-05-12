الرئيس عون وجّه تحية إلى الممرضات والممرضين في يوم عيدهم: رسل الرحمة

وجّه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "تحية من القلب إلى كلّ من يقف إلى جانب مريض، يخفّف ألمًا، يسند ضعفًا، ويضمّد جرحًا. تحيّة إلى الممرضات والممرضين، رسل الرحمة، في يوم عيدهم".

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