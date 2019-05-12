الخليل ناشد الرئيس عون وضع حد لحملة الشائعات التي تستهدف الوضع النقدي

ناشد امين عام كتلة التنمية و التحرير النيابية النائب ​انور الخليل​ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وضع حد لحملة الشائعات الي تستهدف الوضع النقدي في لبنان، و سوق مطلقيها الى ​القضاء​ لانهم يهددون بتصرفاتهم امن لبنان الوطني و الاقتصادي و النقدي و الاجتماعي و يخدمون بهذا التصرفات العدو الاسرائيلي.

وخلال احتفال تربوي اقيم في بلدة ​حاصبيا​، قال: "ليس سرا على أحد أن ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان بلغ مرحلة صعبة جدا نتيجة عدة عوامل منها داخلي، نحن وحدنا كلبنانيين نتحمل مسؤوليته، ومنه مرتبط بأزمة المنطقة من حروب وإقتتالات وتحولات نتج عنها عسكرة إقتصادات المنطقة فتعطلت بذلك بنسبة عالية عملية الإنتاج ونحت غالبية الموازنات لتصبح موازنات معدة لتمويل العمليات العسكرية المدمرة. وبعيدا عما هو حاصل بالمنطقة رغم خطورته وإنعكاسه المباشر على واقعنا، فإننا في لبنان، ننعم على المستوى الأمني بإستقرار مصان بتضحيات وجهود ​القوى الأمنية​ مجتمعة، أما الحدود فمحروسة بعيون جيشنا الوطني وأهلنا الصامدين الصابرين في قراهم الحدودية، محروسة بعيون وزنود رجال وإرادات أبوا إلّا أن يقاوموا عدوّاً غادراً ماكراً ، لم يخف يوما أطماعه بأرضنا وسيادتنا ومواردنا".

وأضاف "أما في الشأن الاقتصادي، فنحن اليوم في خضم نقاش حام يتناول موازنة العام 2019. ففيما يسعى البعض إلى إقتراح حلول تُجنب البلاد تداعيات خطيرة، لأزمة بلغت ذروتها، يقوم بعض الجهات أو الأفراد ببث إشاعات مغرضة وتمس بأمننا الوطني والإقتصادي والمالي والنقدي والإجتماعي. وأنا هنا أودّ أن أنقل بأمانة كاملة ما سمعته مباشرة من حاكم ​مصرف لبنان​ الدكتور ​رياض سلامة​ خلال لقائي معه منذ يومين، فقد أكدّ لي "متانة الوضع النقدي في لبنان، وأن الشائعات لم تؤثر إطلاقاً على متانة سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ وثباتها ولا على ​المصارف اللبنانية​ من حيث سلامة ​القطاع المصرفي​ وقدرته على تلبية حاجات المواطنين دون أي تحديد لسقف السحوبات من الودائع أو منع تحريك هذه الودائع".