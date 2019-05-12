قيومجيان رعى مشهدية لطلاب مؤسسة شملان: الإعاقة يجب ألا تعيق عطاءات الولد

أكّد وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور ​ريشار قيومجيان​ أن "بوجودكم وبوجود هذا العيش المشترك في كل المنطقة وفي الجبل ككل، وبإرادتكم وبإيمانكم ببعضكم، فإن هذا البلد لنا جميعًا، نحن مجبرون ان نعيش فيه جميعنا وان نكون متضامنين لمصلحة ​لبنان​ العليا، وانا متأكد ان الجبل سيبقى بخير ولبنان ان شاء الله سيبقى بخير".

ولفت قيومجيان، خلال رعايته مشهدية وطنية واجتماعية من تقديم أبناء مؤسسة شملان الإجتماعية- دار الأيتام الإسلامية من ذوي الإحتياجات الخاصة ومن تنظيم اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار، في قاعة عيناب العامة، إلى "الشكر الكبير والتحية الكبرى والتقدير لهؤلاء ​الطلاب​ الذين يعانون من الإعاقة. وأقول لأهل ذوي الاحتياجات الخاصة ان كل واحد منا لديه إعاقة، ولا تعتقدوا ان أحدًا مرتاح، كل من يمر بأزمة لديه إعاقة، ونقول لأهلهم ان الاعاقة يجب الا تعيق عطاءات هذا الولد"، مشيرًا إلى أن "هناك مدارس عديدة اليوم تخرج هؤلاء منهم الميكانيكي والفنان والرسام، كل واحد لديه قدرة معينة، هناك معاناة للاهل نعم ولكن عملنا وعمل هذه الجمعيات هي للتخفيف عنكم، لنساعدكم ولنكون الى جانبكم، لان هؤلاء الطلاب قادرون على العطاء".

وشدّد قيومجيان على "أنني أعدكم كما دائمًا أن أكون الى جانبكم بكل نشاطاتكم وعذاباتكم لانني أعرف الأزمات المالية والضائقة التي تعيشونها، وكذلك كل البلد يعيشها، المطلوب منا جميعًا أن نتضامن مع بعضنا وأعدكم بأنني سأكون الى جانبكم وأرعى وأدعم كل ما تقومون به".

بعد ذلك قدم أطفال مؤسسة شملان لوحة للوزير قيومجيان تقديرا له. ثم بدأت المشهدية الوطنية من تمثيل وأداء الطلاب والتي نالت إعجاب الجميع.