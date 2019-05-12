هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا تقيم إفطارها السنوي في منطقة الحاصباني

أقامت ​هيئة أبناء العرقوب​ و​مزارع شبعا​ افطارها الرمضاني السنوي غروب يوم السبت في 11/5/2019 في مطعم البحصاصة في منطقة الحاصباني بحضور حشد من فاعليات وأبناء المنطقة تقدمهم النائب قاسم هاشم، السيد علي زعرور ممثلا وزير المالية علي حسن خليل، الحاج إيهاب ضاوي ممثلا النائب علي فياض، الأستاذ جوزف غريب ممثلا النائب أنور الخليل، العقيد حسين طباجة ممثلا قائد ​الجيش​ العماد جوزف عون، الرائد علي حلاوي ممثلا مدير عام ​الأمن العام​ اللواء عباس إبراهيم، العقيد وليد المقت ممثلا مديرية المخابرات في الجيش، قائمقام ​حاصبيا​ الأستاذ أحمد كريدي ممثلا برئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري، راعي ابرشية الكفير للروم الأرثوذكس الاب نعمة ابو رحال ، مدير صندوق الزكاة السابق في منطقة مرجعيون - حاصبيا الشيخ مجدي عواد ، العميد ناصر ايوب ممثلا الحراك العسكري في الجنوب ، رئيس إتحاد بلديات العرقوب رئيس بلدية شبعا الحاج محمد صعب، رئيس بلدية الهبارية أيمن شقير،رئيس بلدية كفرحمام هيثم سويد، رئيس بلدية الماري يوسف فياض ، ممثلين عن رؤساء بلديات دبين وكفررمان، مخاتير شبعا محمد هاشم وختام نبعة ،مختارا الهبارية محمد شبلي وعرفات عيسى ، مختار كفررمان السيد علي نورالدين وأعضاء مجالس بلدية وممثلي أحزاب وجمعيات أهلية وعائلية ومؤسسات تربوية وحشد من الفاعليات. وفي الختام جرى توزيع الدروع على المكرمين وأخذت الصورة التذكارية.

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