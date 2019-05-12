"الهجرة": عقد مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج يومي 12 و13 يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

حددت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يومي 12 و13 يوليو المقبل لاطلاق المؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بالخارج بالقاهرة، وذلك استجابة لمطلب عدد كبير من المصريين في الخارج من ممثلي الكيانات بعقد المنتدى تزامنًا مع الإجازة الصيفية حتى يتمكنوا من المشاركة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إنها وجهت بإرسال رسالة تأكيد حضور لمن استكمل بياناته، مؤكدة أنها حريصة على مشاركة أكبر عدد من كيانات المصريين بالخارج خلال تلك الفعالية، والتي تهدف للاستماع لاستفساراتهم ومقترحاتهم وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، لخلق جسور من التواصل المباشر، وفي الدورة الثانية لمنتدى "في أجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، والمخصصة للكيانات، والتي أطلقتها الوزارة بعنوان "سجل كيانك".

من جهته، أوضح اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن المؤتمر فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم في الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية والسياحة، فضلًا عن مناقشة مقترح إنشاء صندوق استثماري بالخارج.

وأضاف "فهمي"، أن المؤتمر يهدف للتواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر بالخارج، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية.​