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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تعمل فرق الدفاع المدني، في مدينة دبي بالإمارات، على إخماد حريق شب، اليوم الأحد، في عدة مركبات وامتد إلى مستودع قريب.
وبحسب الصفحة الرسمية لحكومة دبي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فإن الحادث، الذي وقع بالقرب من محطة مترو "أبو بكر الصديق" في المدينة، لم يسفر عن أية إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: نشوب حريق في دبي من دون خسائر بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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