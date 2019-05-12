الدفاع المدني: نشوب حريق في دبي من دون خسائر بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعمل فرق الدفاع المدني، في مدينة دبي بالإمارات، على إخماد حريق شب، اليوم الأحد، في عدة مركبات وامتد إلى مستودع قريب.

وبحسب الصفحة الرسمية لحكومة دبي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فإن الحادث، الذي وقع بالقرب من محطة مترو "أبو بكر الصديق" في المدينة، لم يسفر عن أية إصابات.