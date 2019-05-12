استمرار مطالبات مديريات الصحة بزيادة موازانتها بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وشهد الاجتماع مطالبات لممثلي مديريات الصحة بالمحافظات بزيادة الموازنات الخاصة بها، خاصة فيما يتعلق ببنود الأدوية والمستلزمات الطبية والصيانة والنظافة وتطوير البنية التحتية والجهود غير العادية والتغذية.

واستمعت لجنة الشئون الصحية لمطالب ممثلي مديريات الصحة بالمحافظات المختلفة، وقال الدكتور خالد جمال، مدير مديرية الصحة بدمياط، إن هناك تأخر في التعزيزات التي تقدم للمستشفى لسد احتياجاتها، وكذلك فى المزايا التأمينية، مطالبا بزيادة بند الصيانة في الموازنة، لتأهيل البية التحتية للمستشفيات وتوافقها مع اشترطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز بند المعدات والمستلزمات والنظافة والأمن والحراسة.

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فيما طالب ممثل مديرية الصحة بمحافظة الإسكنرية، بزيادة فى بند الأدوية بـ15 مليون جنيه نظرا لوجود مديونيات على المديرية، وفي بند الصيانة بـ5 مليون جنيه، وفي بند المستلزمات السلعية زيادة مليون جنيه.

بينما طالب ممثل مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء بدعم المديرية بمبالغ كبيرة في الموازنة لتتمكن من تقديم الخدمة الصحية وتلبية احتياجات المرضى، لافتا إلى أن المديرية ليس لديها موارد لأنها تقدم الخدمة الصحية بنسبة 90% منها مجانا نظرا للأوضاع والظروف في سيناء، وطلب زيادة بنود الأدوية والمواد الخام والمستلزمات السلعية والصيانة.

فيما وجه خالد أبو هاشم مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، الشكر لوزارة المالية، مؤكدا أنهم خلال الفترة الماضية يتلقون دعما كاملا، مطالبا بزيادة موازنة المديرية من من 44 مليون لـ55 مليون جنيه، نظرا لوجود زيادة في عدد الأطباء والصيادلة هذا العام بـ 400 طبيب وصيدلى تكليفات جديدة، كما طالب بزيادة بنود جهود غير عادية، والأغذية، وزيادة بند الصيانة بـ7 مليون جنيه، والنظافة والأمن بـ14 مليون، وزيادة بند الانتقالات الداخلية.

وطالب الدكتور حمدى الطباخ مدير مديرية الصحة بالقليوبية، بزيادة موازنة المديرية، نظرا لدخول 4 مستشفيات بالمحافظة مرحلة تطوير وسيترت عليها دخول حوالي 400 سرير خدمات مما يتطلب زيادة الاعتمادات، كما طالب بزيادة بنود الصيانة والأدوية وغيرها.​