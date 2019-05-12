الحرس الثوري: إذا تحركت أمريكا خطوة سنضربها في الرأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الأحد، إنه إذا أقدمت أميركا على خطوة فسنوجه لها ضربة في الرأس.

وتابع سلامي خلال جلسة سرية حضرها في البرلمان الإيراني، أن "الوجود العسكري الأمريكي في الخليج كان دوما تهديدا خطيرا، والآن أصبح فرصة".

هذا وعقد البرلمان الإيراني جلسة سرية، الأحد، بحضور قادة الحرس الثوري لبحث التعزيزات العسكرية الأمريكية الأخيرة في المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية - وفقا للعربية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية فإن الاجتماع ناقش الوضع الحالي للأزمة مع الولايات المتحدة والتعبئة الأمريكية في المنطقة.

يأتي هذا بينما دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الوحدة بين الأحزاب السياسية لمواجهة الضغط الأمريكي غير المسبوق، وقال روحاني إن البلاد تمر بمرحلة عصيبة أكثر من تلك التي كانت عليها خلال الحرب العراقية الإيرانية.

واعترف بصعوبة المرحلة الناجمة عن العقوبات الأمريكية وقطع جميع الصادرات الإيرانية.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حثّ المسؤولين الإيرانيين على الدخول في محادثات بشأن التخلي عن برنامجهم النووي وقال إنه لا يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية.

بدوره، نقل متحدث باسم البرلمان عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله في الجلسة السرية الأحد إن الولايات المتحدة بدأت حربا نفسية في المنطقة.

وأرسل الجيش الأمريكي قوات شملت حاملة طائرات ومقاتلات بي-52 إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما قالت إدارة الرئيس دونالد ترمب إنها "مؤشرات واضحة" على تهديدات تمثلها إيران للقوات الأمريكية هناك.

وتحل حاملة الطائرات إبراهام لينكولن محل حاملة طائرات أخرى خرجت من منطقة الخليج الشهر الماضي.

وقال بهروز نعمتي المتحدث باسم رئاسة البرلمان ملخصاً تصريحات قائد الحرس الثوري وفقا لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) "بالنظر إلى الوضع القائم في المنطقة، قدم القائد سلامي تحليلاً يفيد بأن الأمريكيين بدأوا حرباً نفسية لأن ذهاب وإياب جيشهم مسألة طبيعية".

وعُين الجنرال حسين سلامي قائداً للحرس الثوري الإيراني الشهر الماضي.