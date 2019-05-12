تنفيذ 59 حكما قضائيا وضبط مسجلي خطرا في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شنت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بشارع مستشفى الصدر دائرة قسم العمرانية بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمرور وقوات الأمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.

أسفرت الحملة عن ضبط قضيتي اتجار في المخدرات، واثنين من المسجلين خطرا، و4 قطع أسلحة بيضاء، وتنفيذ 59 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم التحفظ على 190 كرسيا، 7 موازين و6 "ترولي" بإجمالي 210 حالات تعد على الطريق العام.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.