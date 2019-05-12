لعدم انضباط اللجنة..استبعاد ملاحظين في امتحانات الإعدادية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، استبعاد ملاحظين باللجنة رقم "1" بمدرسة العقولة التابعة لإدارة الرياض التعليمية، في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، لعدم انضباط اللجنة، مع لفت نظر مراقب الدور.

كما وجهت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إنذارًا شديد اللهجة لمديرة إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بسبب التقاعس في العمل، الذي تمثل في عدم وجود معلمين في مركز التجمع بمدرسة دقلت للتعليم الأساسي، وعدم وجود دفتر حضور وإنصراف، وعدم اتخاذ أي إجراءات بشأن تواجد المعلمين بمركز التجمع لمد اللجان بالملاحظين في حالة وجود حالات طارئة تستدعي ذلك.

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وأكدت وكيل الوزارة أن زيارتها للمدارس لن تقتصر على متابعة لجان الشهادة الإعدادية ولكن سيشمل مراكز تجمع المعلمين في كل الإدارات التعليمية لضمان وجود معلمين يمكن الأستعانة بهم في حالة وجود حالات طارئة للملاحظين باللجان.

جاء ذلك خلال تفقدها لعدد من مدارس إدارة الرياض التعليمية لمتابعة أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، ومتابعتها سير الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

ويؤدي 52 ألف طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي في 331 لجنة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بنطاق مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ.