"عشان محدش ذهنه يروح كده أو كده".. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن أحد نوابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفض البرلمان، رفع الحصانة عن أحد النواب دون الإفصاح عن اسمه، موجها حديثه للنواب: مش مرتضى منصور علشان محدش ذهنه يروح كده أو كده".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة قوانين المخدرات والمعاشات العكسرية وقانون الملاحة الداخلية.

وقال عبدالعال خلال كملته في الجلسة العامة، أنه تلقى طلب لرفع الحصانة عن أحد النواب ولكن الطلب غير مستوفى الشروط، لذلك تقرر رفض الطلب.​