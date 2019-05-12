محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفض البرلمان، رفع الحصانة عن أحد النواب دون الإفصاح عن اسمه، موجها حديثه للنواب: مش مرتضى منصور علشان محدش ذهنه يروح كده أو كده".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة قوانين المخدرات والمعاشات العكسرية وقانون الملاحة الداخلية.
وقال عبدالعال خلال كملته في الجلسة العامة، أنه تلقى طلب لرفع الحصانة عن أحد النواب ولكن الطلب غير مستوفى الشروط، لذلك تقرر رفض الطلب.
كانت هذه تفاصيل خبر "عشان محدش ذهنه يروح كده أو كده".. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن أحد نوابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.