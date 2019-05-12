الصحة: فحص 29.5 ألف أجنبي ضمن "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 29 ألفًا و584 وافدًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب "ضيوف مصر" من فيروس "سي".
كانت وزارة الصحة أطلقت مبادرة علاج الأجانب في مصر ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، مطلع مايو الجاري، على أن تستمر حتى سبتمبر المقبل، تنفيذًا لتوصيات ملتقى الشباب العربي والأفريقي التي أعلنها الرئيس السيسي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ 309 نقطة مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، على أن يتم تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقي العلاج بالمجان.
ولفتت الوزارة إلى أن أكثر الجنسيات التي ترددت على نقاط المسح هم: السوريون، الفلسطينيون، السودانيون.
وأكدت إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين.
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