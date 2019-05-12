قصر الإيليزيه : مقتل جنديّين فرنسيّين في عمليّة إنقاذ أربع رهائن في غرب إفريقيا

وكالات- قالت فرنسا اليوم، الجمعة 10 ماي 2019، إن إثنين من جنودها قتلا في عملية إنقاذ أربع رهائن في منطقة الساحل بإفريقيا، مضيفة أن الرهائن وبينهم أمريكية ومواطن من كوريا الجنوبية وفرنسيان بخير الآن. وخطف سائحان فرنسيان أثناء قيامهما برحلة سفاري في بنين الأسبوع الماضي وعثر على مرشدهما المحلي ميتا.

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