زعيم ائتلاف الوطنية العراقي: "داعش" بدأ يطفو على السطح من جديد بأعمال خبيثة

أكد زعيم ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي، اليوم الأحد، أن تنظيم داعش الإرهابي بدأ يظهر من جديد، معتبرا أن البيئة السياسية والاقتصادية في البلاد مازالت تستقطب الإرهاب.

ونقل عن علاوي قوله - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "إن تنظيم داعش بدأ يطفو على السطح من جديد بأعمال خبيثة، وهو ما سبق وحذرنا منه ومن أجيال جديدة لهذا التنظيم الإرهابي، والتي تنتهج أسلوب العمليات النوعية، فضلا عن التحديات والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر في برلمان إقليم كردستان بأن مزارعي قضاء مخمور التابع

إداريا لمحافظة نينوى تقدموا بشكوى إلى برلمان إقليم كردستان، مطالبين بتوفير الحماية لهم بعد تلقيهم تهديدات من عناصر (داعش) بحرق مزارعهم ما لم يوافقوا على دفع مبالغ مالية يسميها التنظيم "دية".وقد شهدت الآونة الأخيرة العديد من الخروقات الأمنية وتواجد لعدد من عناصر (داعش) في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.. فيما تقع مدينة مخمور بين أقضية الحويجة والشرقاط والموصل وتبعد عن مركز محافظة نينوى بنحو 50 كيلو مترا، وتسكنها غالبية من العرب وأقليةكردية، وتطالب الحكومة الكردستانية بضمها لإقليم كردستان بسبب قربها ومرور أنابيب نفط كركوك من هذه المنطقة، كما تشتهر بزراعة الشعير والقمح.ومن ناحية أخري، أفرجت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب في العراق عن 8 متهمين ضمن الذين جرى تسلمهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، "إنه تم الإفراج عن 8 متهمين بالإرهاب جرى تسلمهم من سوريا بعدما أثبتت التحقيقات عدم علاقة المتهمين بتنظيم (داعش) الإرهابي وكونهم دون الخامسة عشر وفي مقتبل العمر عندما تم اعتقالهم، وأنهم كانوا مكرهين على الانتقال مع ذويهم من العراق إلى سوريا".يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية سلمت على دفعات مجموعة من المعتقلين المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم (داعش) الإرهابي إلى السلطات العراقية مطلع العام الحالي.