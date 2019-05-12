الجيش السوري يدمر أوكار الإرهابيين بريف "إدلب "

تمكنت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأحد من تدمير أوكار للإرهابيين في بلدة "بداما " أقصى الريف الجنوبي الغربي لمحافظة "إدلب" ، بضربات مكثفة، وذلك في إطار عملياتها المكثفة للرد على خروقات التنظيمات الإرهابية المتواصلة لاتفاق "منطقة خفض التصعيد".

وأفادت وكالة الأنباء السورية - التي بثت النبأ - بأن وحدات الجيش نفذت رمايات نارية مكثفة طالت تجمعات وتحصينات إرهابيي ما تسمى "

جبهة فتح الشام " - تنظيم "جبهة النصرة " سابقا - والتنظيمات المنضوية تحت زعامته في بلدة "بداما " بمنطقة "جسر الشغور " بريف إدلب الجنوبي الغربي.وأوضحت الوكالة السورية ، أن الضربات أسفرت عن تدمير أوكار للتنظيم الإرهابي وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفه ، لافتة إلى أن حالة من التخبطتسود صفوف التنظيمات الإرهابية نتيجة فشلها أمام التكتيكات العملياتية التي تنفذها وحدات الجيش ، باستخدام الأسلحة ذات الدقة العالية وذلك في إطار الحرص على حياة المدنيين الذين تتخذهم تلك التنظيمات دروعا بشرية.يذكر أن وحدات من الجيش السوري قتلت عددا من إرهابيي "جبهة فتح الشام" ، أمس / السبت / ودمرت مقاراتهم في بلدة "حاس " بريف إدلب الجنوبي ، وآليات بعضها مزودة برشاشات على محاور تحرك الإرهابيين بين قريتي : حيش وكفر سجنة على جانبي الحدود الإدارية لإدلب وحماة.