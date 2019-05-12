مقتل 11 مسلحًا من بينهم 4 باكستانيين جنوب شرق أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 11 مسلحًا من بينهم 4 باكستانيين إثر عملية قامت بها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم غزني جنوب شرق البلاد.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية-

أن "قوات الكوماندوز الأفغانية شنت هجومًا بإقليم غزني ما أسفر عن مقتل 11 مسلحًا تابعين لحركة طالبان من بينهم 4 باكستانيين".وأضافت الوزارة أن القوات الأفغانية صادرت وثائق وأسلحة ومركبات خاصة بالمسلحين.ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.يُشار إلى أن إقليم غزني من بين الأقاليم المضطربة نسبيًا في جنوب شرق أفغانستان، وينشط مسلحو طالبان في بعض المناطق النائية من هذا الإقليم حيث يحاولون في كثير من الأحيان القيام بأنشطة إرهابية ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية.