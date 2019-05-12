القوات الأمنية العراقية تدمر 3 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي

عثرت القوات الأمنية العراقية على 3 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي احتوت على عبوات ناسفة وقنابل هاون ومنشورات للتنظيم الإرهابي في الحويجة جنوب غرب كركوك.
وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأحد، إن وحدات استخبارات الشرطة الاتحادية ضبطت
وأضاف معن أن القوات الأمنية قد عثرت على وكر آخر في قرية سماكة السفلى وجد بداخله منشورات تابعة لعصابات داعش الإرهابية وعتاد بكمية كبيرة وقنابل هاون جاهزة للنصب وجهاز موبايل، حيث تم تدميرها من قبل الجهد الهندسي.
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