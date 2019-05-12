القوات الأمنية العراقية تدمر 3 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي

عثرت القوات الأمنية العراقية على 3 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي احتوت على عبوات ناسفة وقنابل هاون ومنشورات للتنظيم الإرهابي في الحويجة جنوب غرب كركوك.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأحد، إن وحدات استخبارات الشرطة الاتحادية ضبطت

وكرين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في وادي زغيتون بكركوك احتوى الأول على ٣عبوات ناسفة، وقد تم تدميرها وردم الوكر، أما الثاني فكان عبارة عن غرفة تحت الأرض احتوت على ٦ عبوات ناسفة و٣ صواعقوأغطية وأفرشة وتجهيزات عسكرية وأواني طبخ وكبلات كهربائية وأدوات حاسبة إلكترونية، حيث تم رفع المواد وردم المكان من دون حادث يذكر.وأضاف معن أن القوات الأمنية قد عثرت على وكر آخر في قرية سماكة السفلى وجد بداخله منشورات تابعة لعصابات داعش الإرهابية وعتاد بكمية كبيرة وقنابل هاون جاهزة للنصب وجهاز موبايل، حيث تم تدميرها من قبل الجهد الهندسي.