مقتل قيادي بمليشيا الحوثي جراء غارات للتحالف العربي جنوب اليمن

قتل أحد قيادي مليشيا الحوثي "الانقلابية"، اليوم الأحد، في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، شمالي محافظة "الضالع " جنوب اليمن.
وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، اليوم، أن الغارات استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية "قعطبة"، ومنطقة "يعيس" في جبهة "مريس"، شمالي
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