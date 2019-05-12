مقتل قيادي بمليشيا الحوثي جراء غارات للتحالف العربي جنوب اليمن

قتل أحد قيادي مليشيا الحوثي "الانقلابية"، اليوم الأحد، في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، شمالي محافظة "الضالع " جنوب اليمن.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، اليوم، أن الغارات استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية "قعطبة"، ومنطقة "يعيس" في جبهة "مريس"، شمالي

المحافظة، مما أسفر عن مقتل نائب قائد المنطقة الرابعة التابعة للمليشيا ويدعى: رداد يحيى العمري، مع عشرات آخرين من عناصر المليشيا، وتدمير آليات قتالية، وشاحنة على متنها أسلحة وذخيرة.