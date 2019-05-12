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مقتل قيادي بمليشيا الحوثي جراء غارات للتحالف العربي جنوب اليمن

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قتل أحد قيادي مليشيا الحوثي "الانقلابية"، اليوم الأحد، في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، شمالي محافظة "الضالع " جنوب اليمن.
وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، اليوم، أن الغارات استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية "قعطبة"، ومنطقة "يعيس" في جبهة "مريس"، شمالي

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المحافظة، مما أسفر عن مقتل نائب قائد المنطقة الرابعة التابعة للمليشيا ويدعى: رداد يحيى العمري، مع عشرات آخرين من عناصر المليشيا، وتدمير آليات قتالية، وشاحنة على متنها أسلحة وذخيرة.
 
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