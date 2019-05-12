أنباء عن هروب شقيق البشير من السجن

أفادت وسائل إعلام محلية بهروب العباس البشير، شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير. وأوردت صحيفة "اليوم التالي" السودانية، الصادرة اليوم الأحد، أن العباس هرب من السجن إلى تركيا.

وكان العباس أوقف بعد أيام من سقوط نظام شقيقه، عندما كان يزمع الهروب إلى تركيا.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في 17 أبريل الماضي اعتقال شقيقي البشير (عبدالله والعباس) وعدد

من رموز النظام السابق لاتهامهم بالفساد.

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، في حينه، أن الاعتقالات جارية "لرموز النظام المخلوع، ومن تدور حولهم شبهات الفساد وغيرهم من رموز النظام"، لافتًا إلى أنه "تم اعتقال شقيقي البشير، عبدالله والعباس".

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كما أشار إلى أن البحث لا يزال جاريًا عن الكثير من الأسماء المطلوبة "التي اختفت".

البشير يعترف

يذكر أن صحيفة "الجريدة" السودانية كانت أفادت في عددها، أمس السبت، أن البشير أقر بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد، وكشف عن أسماء متورطة معه في تلك القضايا.

ونقلت الصحيفة عما وصفته بمصدر موثوق قوله، إن البشير كشف عن أسماء لها صلة بالقضية التي تعمل النيابة على التحري حولها، وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.