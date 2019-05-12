مصرع مسئول بالمخابرات الأفغانية في هجوم مسلح بشمال البلاد

لقي مسئول بالمخابرات الأفغانية مصرعه وأصيب آخر جراء هجوم مسلح بمدينة "بل خمري" عاصمة إقليم "بغلان" بشمال البلاد.

وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن نائب مدير المخابرات لمنطقة كاما بمقاطعة نانجرهار الشرقية عبدالغفور محمود قد لقي مصرعه بطلقات نارية اليوم الأحد بأطراف مدينة "بل خمري" أثناء توجهه إلى العاصمة كابول.

وتابع المسئول أن التحقيقات جارية في الحادث، فيما لا يعرف حتى الآن عدد منفذي الهجوم الذين لاذوا بالفرار، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.

يشار إلى أن مسلحي جماعة "طالبان" ينشطون بالإقليم، واستهدفوا سابقا عددا من المسئولين بقوات الأمن الأفغانية. نانجرهار الشرقية عبدالغفور محمود قد لقي مصرعه بطلقات نارية اليوم الأحد بأطراف مدينة "بل خمري" أثناء توجهه إلى العاصمة كابول.وتابع المسئول أن التحقيقات جارية في الحادث، فيما لا يعرف حتى الآن عدد منفذي الهجوم الذين لاذوا بالفرار، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.يشار إلى أن مسلحي جماعة "طالبان" ينشطون بالإقليم، واستهدفوا سابقا عددا من المسئولين بقوات الأمن الأفغانية.

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