سوريا.. مقتل 4 أطفال وامرأة بهجوم إرهابي على السقليبية

أشارت وكالة سانا السورية إلى أن حصيلة ضحايا اعتداء إرهابي بالقذائف على مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمالي اليوم الأحد ارتفعت إلى 4 أطفال

وامرأة.

وفي وقت سابق أفادت سانا بمقتل 4 أطفال جراء الهجوم، بينما نقل مراسلنا عن مصدر طبي أن القصف

أسفر أيضا عن إصابة 6 أطفال وعدة أشخاص آخرين.

وكانت الجماعات المسلحة قصفت منازل المدنيين في مدينة السقيلبية بالصواريخ الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل طفل ووقوع أضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات.