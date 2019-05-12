سوريا.. مقتل 4 أطفال وامرأة بهجوم إرهابي على السقليبية

أشارت وكالة سانا السورية إلى أن حصيلة ضحايا اعتداء إرهابي بالقذائف على مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمالي اليوم الأحد ارتفعت إلى 4 أطفالوامرأة.
وفي وقت سابق أفادت سانا بمقتل 4 أطفال جراء الهجوم، بينما نقل مراسلنا عن مصدر طبي أن القصف
وكانت الجماعات المسلحة قصفت منازل المدنيين في مدينة السقيلبية بالصواريخ الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل طفل ووقوع أضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات.
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