أسرة البشير تكلف 4 محامين للدفاع عنه

كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير 4 محامين لتولي الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال وقوفه أمام القضاء.

من بين المحامين المدافعين عن البشير، رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وعبدالباسط سبدرات وعمر عبدالعاطي، حسبما أوضحت صحيفة "السوداني"، اليوم الأحد.

وبحسب المصدر ذاته، فإن نحو 50 محاميًا أبدوا استعدادهم للدفاع عن الرئيس السابق.

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وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير، بشأن تهم غسيل أموال وحيازة عملات أجنبية.

وأضافت "السوداني" أن النيابة العامة استجوبت البشير، الخميس، في غياب محامي الدفاع، وبررت

الخطوة بأنها "مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ، أو عدمه، وفتح الباب أمام هيئة الدفاع".

تم عزل البشير في أبريل الماضي بعد مظاهرات عارمة ضد نظام حكمه، ويتولى إدارة شئون البلاد حاليًا مجلس عسكري انتقالي، تعهد بنقل السلطة إلى حكومة مدنية في مدة أقصاها عامان.