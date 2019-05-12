مقتل 7 مسلحين من طالبان وتدمير عبوة ناسفة في عمليتين للقوات الخاصة الأفغانية

لقي ما لا يقل عن 7 مسلحين تابعين لحركة طالبان مصرعهم، كما تم تدمير عبوة ناسفة محلية الصنع خلال شن القوات الخاصة الأفغانية غارتين منفصلتين في إقليمي هلمند ولوجار الأفغانيين؛ وذلك وفقًا لما أعلنته مصادر عسكرية مُطلعة اليوم الأحد.
أضافت المصادر- بحسب ما نقلت وكالة أنباء خامة برس
كما أوضحت أن القوات الخاصة الأفغانية شنت عملية
ويعد إقليما هلمند ولوجار الأفغانيان من الأقاليم المُضطربة نسبيًا في جنوب وشمال البلاد، حيث يقوم مسلحو طالبان في بعض المناطق النائية بالإقليميين بأنشطة إرهابية ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية.
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