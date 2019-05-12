مقتل 7 مسلحين من طالبان وتدمير عبوة ناسفة في عمليتين للقوات الخاصة الأفغانية

لقي ما لا يقل عن 7 مسلحين تابعين لحركة طالبان مصرعهم، كما تم تدمير عبوة ناسفة محلية الصنع خلال شن القوات الخاصة الأفغانية غارتين منفصلتين في إقليمي هلمند ولوجار الأفغانيين؛ وذلك وفقًا لما أعلنته مصادر عسكرية مُطلعة اليوم الأحد.

أضافت المصادر- بحسب ما نقلت وكالة أنباء خامة برس

الأفغانية-: أن "القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة في منطقة نهر السراج بإقليم هلمند، وقامت بتدمير عبوة ناسفة محلية الصنع، و100 رطل من الأفيون، فضلًا عن اعتقال ثلاثة من مسلحي حركة طالبان".كما أوضحت أن القوات الخاصة الأفغانية شنت عمليةأخرى في منطقة تشارخ في إقليم لوجار؛ ما أسفر عن مقتل 7 من مسلحي طالبان، واعتقال 6 آخرين، ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية- بما فيها حركة طالبان- على هذه العمليات حتى الآن.ويعد إقليما هلمند ولوجار الأفغانيان من الأقاليم المُضطربة نسبيًا في جنوب وشمال البلاد، حيث يقوم مسلحو طالبان في بعض المناطق النائية بالإقليميين بأنشطة إرهابية ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية.