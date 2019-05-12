إسرائيل تعيد فتح معبري غزة بعد أسبوع من إغلاقهما

أفادت مصادر فلسطينية بأن إسرائيل أعادت صباح اليوم الأحد، فتح معبري بيت حانون "إيرز" وكرم أبو سالم مع قطاع غزة، وذلك بعد أسبوع من إغلاقهما بسب تصاعد التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم عن مصادر مطلعة القول إنه جرى الاتفاق على الشروع بدءاً من يوم غد الإثنين بإدخال الأموال إلى قطاع غزة ورفع القيود على استيراد العديد من البضائع إلى قطاع غزة التي كانت توصف ببضائع مزدوجة "نحو 30 في المئة منها" وزيادة التصدير وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً في قواطع بحرية و12 ميلاً في قواطع أخرى.

ونجحت مصر الأسبوع الماضي في وضع اتفاق جديد لوقف إطلاق النار موضع التنفيذ بعد مفاوضات صعبة شهدت انتكاسات عدة خلال يومين من المواجهات التي خلّفت 25 شهيداً في قطاع غزة وأربعة إسرائيليين في مستوطنات وبلدات قريبة. وشهد يوما المواجهات أيضاً إطلاق أكثر من 600 صاروخ من غزة وضرب إسرائيل 350 هدفاً في القطاع.

اقرأ أيضاً.. إسرائيل تعيد فتح معبري غزة بعد إغلاقهما