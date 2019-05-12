وزير إسرائيلي: إيران قد تهاجم إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 مايو 2019 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 مايو 2019 01:15 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

حذر وزير إسرائيلي الأحد من هجمات إيرانية مباشرة أو بالوكالة على إسرائيل إذا تصاعدت المواجهة بين طهران وواشنطن.

وكثفت الولايات المتحدة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران وحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب قادتها يوم الخميس على الحديث معه بشأن التخلي عن البرنامج النووي قائلا إنه لا يستبعد مواجهة مسلحة.

والتزمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصمت بدرجة كبيرة إزاء التوترات المتصاعدة. وتؤيد الحكومة الإسرائيلية موقف ترمب تجاه إيران.

لكن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز خرج عن هذا الصمت قائلا إن “الأوضاع تحتدم” في الخليج.

وأضاف شتاينتز، وهو عضو في المجلس الأمني المصغر، متحدثا لتلفزيون (واي نت) “إذا اشتعلت الأوضاع بشكل ما بين إيران والولايات المتحدة أو بين إيران وجيرانها فأنا لا أستبعد أن يؤدي ذلك إلى تفعيل دور حزب الله والجهاد الإسلامي من غزة أو حتى أن يحاولوا إطلاق صواريخ من إيران على دولة إسرائيل”.

وتدعم إيران جماعة حزب الله اللبنانية التي تنشط في سوريا ولبنان وحركة الجهاد الإسلامي التي تنشط في فلسطين.

Advertisements

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق عندما سئل عما إذا كان يتخذ أي ترتيبات بخصوص تهديدات محتملة مرتبطة بالمواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

ووجهت إسرائيل ضربات للقوات الإيرانية في سوريا وإلى حزب الله في لبنان لكنها لم تخض حرباً شاملة مع إيران.

المصدر: دبي ـ العربية.نت